Enrico Montesano | “Ballando con le Stelle un errore da non ripetere Carlo Verdone non vuole più lavorare con me”

Enrico Montesano celebra ottant’anni di vita e di carriera, riflettendo sui momenti più significativi e sugli errori da evitare. Tra le esperienze da non ripetere, spicca la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2022, che gli è costata l’eliminazione per un episodio controverso. Inoltre, il suo rapporto con Carlo Verdone si fa più complesso: un’amicizia che si è raffreddata nel tempo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa lunga e intensa carriera.

Enrico Montesano compie 80 anni e traccia un bilancio della sua carriera. Tra gli errori da non ripetere, la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2022, dove fu squalificato per aver indossato una maglia della X Mas durante le prove. E su Carlo Verdone, con cui condivise il set de I due carabinieri: "Non ha più voluto fare niente con me, ho sempre detto che ero disponibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luisana Di Fiore con Enrico Montesano ballando con le stelle