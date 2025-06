Ennesima lite al Parco Ducale sfocia in violenza 17enne accoltellato

ennesima lite al Parco Ducale, questa volta sfociata in tragedia: un 17enne è stato accoltellato durante una rissa nel cuore di corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dai Giardini Ducali. Dopo due giorni di tensione e segnalazioni di scontri violenti, la situazione sembra ancora fuori controllo. Un episodio che riaccende l'allarme sulla sicurezza urbana e la necessità di interventi efficaci per proteggere cittadini e visitatori.

Ennesimo episodio violento in corso Vittorio Emanuele, accanto ai Giardini Ducali. Dopo la segnalazione di 48 ore fa che aveva visto alcuni stranieri scontrarsi in modo violento all'interno del parco e poi andare in scena una rapina violenta, oggi purtroppo la situazione si è ripetuta, con un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ennesima lite al Parco Ducale sfocia in violenza, 17enne accoltellato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Parco Ennesima Lite Ducale

Parco Ducale: nuova area verde, giochi bimbi, ciclopedonali e più accessi verso viale Piacenza - Parma, ora il Giardino si affaccia su viale Piacenza - Foto Concluso il primo stralcio dei lavori per la valorizzazione e il recupero del limite nord-est del Parco Ducale. In viale Piacenza ... Da parma.repubblica.it

Al parco Ducale la cerimonia del 2 giugno, (video) Garufi: "La libertà di scelta è il dono principale che ci viene in eredità" - Al via, al parco Ducale, la cerimonia del 2 giugno per celebrare il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica. Il prefetto Antonio Lucio Garufi: 'La libertà di scelta è il dono principale ch ... Scrive informazione.it

"Parco Ducale, degrado e fontana sporca" - Casus belli, nel giorno di Pasquetta, una foto apparsa sui social della Fontana dei pesci, nel cuore del Parco Ducale, ancora in ‘tenuta invernale’, senza i pesci e, più che altro ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Ennesima violenta rapina al Parco Ducale: tre giovani tunisini arrestati