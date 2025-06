Energia | coi consumi raddoppiati in futuro nucleare necessario

Il futuro energetico dell’Italia si fa sempre più complesso e urgente. Con i consumi che si prevede raddoppieranno entro il 2050, gli esperti sottolineano che le fonti rinnovabili da sole non basteranno più. È tempo di superare i vincoli ideologici e di considerare anche il nucleare come soluzione necessaria per garantire un approvvigionamento sicuro, sostenibile e sufficiente. La sfida è aperta: il nostro domani dipende dalle scelte di oggi.

IL SEMINARIO. Per gli esperti, il raddoppio del fabbisogno entro il 2050 porterà a dover considerare tutte le fonti «Rinnovabili non più sufficienti: stop vincoli ideologici». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Energia: coi consumi raddoppiati, in futuro «nucleare necessario»

