Empoli e Juve Stabia trattano per Guido Pagliuca | indennizzo o contropartita tecnica?

Empoli e Juve Stabia sono in fermento per trovare un accordo su Guido Pagliuca, figura chiave nel nuovo progetto azzurro. Tra trattative per un indennizzo o una contropartita tecnica, il dialogo si infittisce per assicurare un passaggio vantaggioso per entrambe le squadre. La posta in gioco è alta: quale sarà il risultato di queste negoziazioni? Restate sintonizzati, perché le prossime mosse potrebbero cambiare il volto del mercato di questa estate.

di Simone Cioni EMPOLI Proseguono i contatti tra Empoli e Juve Stabia per liberare Guido Pagliuca, scelto dalla società azzurra come allenatore del nuovo corso. Forte di un altro anno di contratto, il club campano non vuol chiaramente perdere il tecnico dell'ultimo biennio d'oro senza avere nulla in cambio. Le due parti stanno quindi discutendo su un eventuale indennizzo che l'Empoli dovrebbe versare nelle casse delle 'vespe' (la clausola rescissoria di 700mila spuntata nei giorni scorsi sarebbe infatti valida solo in casa di una chiamata dalla Serie A) o, eventualmente una contropartita tecnica da girare alla società gialloblu, magari un giovane di proprietà azzurra.

In questa notizia si parla di: Empoli Juve Stabia Guido

