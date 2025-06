Emilia-Romagna verso regole sui dispositivi digitali per adolescenti | Le famiglie sono fragili travolte da una tempesta perfetta annuncia l’assessora Conti

L'Emilia-Romagna si prepara a introdurre regole sui dispositivi digitali per adolescenti, un passo fondamentale in un contesto di crescente complessità. Le famiglie, spesso fragili e travolte da una tempesta perfetta, chiedono linee guida chiare e strategie efficaci. Come ha sottolineato l'assessora Conti, non viviamo solo un cambiamento, ma un cambiamento d'era: è il momento di agire e proteggere le nuove generazioni.

"Non viviamo l'era del cambiamento, ma un cambiamento d'era". Con queste parole l'assessora al Welfare Isabella Conti ha fotografato la complessità del momento storico che stiamo attraversando, annunciando che la Regione Emilia-Romagna formulerà proposte concrete per affrontare i disturbi degli adolescenti correlati all'uso dei dispositivi digitali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

