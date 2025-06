Elon Musk serve un nuovo partito | come vuole chiamarlo

Elon Musk ha chiesto un nuovo partito politico, affermando che "il popolo ha parlato" e che l'80% desidera una rappresentanza diversa. Dopo il suo acceso confronto con Donald Trump, il CEO di Tesla ha condiviso i risultati di un sondaggio con oltre 6 milioni di voti, rivelando un chiaro sostegno popolare. Ma come dovrebbe chiamarlo? La sfida ora è trovare un nome che unisca questa vasta maggioranza.

"Il popolo ha parlato, serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione. Ed esattamente l'80% √® d'accordo. √ą destino": Elon Musk lo ha scritto in un post su X dopo il suo litigio pubblico con il presidente americano Donald Trump, Il ceo di Tesla, dunque, ha¬†pubblicato i risultati del sondaggio che aveva lanciato sempre¬†su X per la creazione di un nuovo partito politico. Circa 6 milioni gli utenti che hanno votato: di questi l'80,4% ha risposto s√¨ alla domanda sulla necessit√† di una nuova forza politica negli Usa, il 19,6% no. Musk avrebbe intenzione di chiamare questo nuovo partito¬† "The America Party", un¬†nome che ricorda quello di America Pac, il comitato di azione politica che il miliardario ha fondato lo scorso anno, finanziandolo con 239 milioni, e che ha¬†contribuito alla rielezione di Trump e di altri candidati repubblicani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it