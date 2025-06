Elon Musk propone un nuovo partito | nasce l’idea dell’America Party

Elon Musk accende il dibattito politico negli Stati Uniti proponendo l'America Party, un nuovo movimento nato dall’onda di un sondaggio che rivela come l’80% degli americani desideri un centro politico forte e rappresentativo. Con questa iniziativa, il visionario imprenditore mira a ridefinire gli equilibri e rispondere alle esigenze di una nazione in cerca di un cambiamento reale. È l’inizio di una rivoluzione politica che potrebbe cambiare le sorti di Washington.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Musk pubblica i risultati di un sondaggio su X: “L’80% degli americani vuole un nuovo centro politico”. “Il popolo ha parlato. È tempo di creare un nuovo partito politico che rappresenti l’80% degli americani che si collocano al centro”, ha dichiarato Elon Musk in un post pubblicato su X. Il miliardario sudafricano ha rilanciato così la sua proposta di fondare un nuovo movimento, l’ America Party, condividendo i risultati di un sondaggio da lui stesso lanciato sulla piattaforma. Un ritorno sulla scena politica dopo lo scontro con Trump. Dopo il recente scontro pubblico con Donald Trump, Musk torna ad animare il dibattito politico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Elon Musk propone un nuovo partito: nasce l’idea dell’America Party

In questa notizia si parla di: Musk Elon Propone Partito

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

"Il popolo ha parlato. In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione!E esattamente l'80% delle persone è d'accordo".Lo scrive Elon Musk pubblicando i risultati di un suo sondaggio. Il miliardario suggerisce anche il nome: " Partecipa alla discussione

#StatiUniti Continua la bufera tra il presidente #Trump e il suo ex braccio destro Elon #Musk. Il miliardario insiste: "Serve un terzo partito" (The America Party). Per Trump "Musk è impazzito" e sui contratti con lui aggiunge: "Rivedremo tutto". Alba Arcuri #GR1 Partecipa alla discussione

Elon Musk propone the america party, nuovo partito politico scelto da 6 milioni di americani - Elon Musk propone la creazione di “The America Party” dopo un sondaggio con 6 milioni di americani, dove l’80% chiede un nuovo partito per superare il sistema bipartitico degli Stati Uniti. Scrive gaeta.it

Elon Musk vuole fondare un nuovo partito: The America Party - Nel mezzo della clamorosa rottura con Donald Trump, il magnate americano lancia «il partito dell’80% moderato». Intanto, tra minacce politiche e crolli in Borsa, la sua azienda Tesla ha già perso mili ... Come scrive vanityfair.it

Elon Musk lancia il Partito America: "L' 80% è d'accordo. Questo è il destino" - Il nome scelto per la nuova formazione politica che, a suo dire, i cittadini vogliono. "Il popolo si è espresso", ha scritto su X ... huffingtonpost.it scrive