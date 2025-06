elon musk cancella post su trump e epstein da x

Elon Musk ha deciso di rimuovere i post su X in cui accusava Donald Trump di essere coinvolto negli archivi di Jeffrey Epstein, alimentando una controversia tra i due protagonisti. La sua mossa ha scatenato ulteriori speculazioni e tensioni pubbliche, mentre il pubblico attende di scoprire cosa si nasconde dietro queste dichiarazioni. La vicenda evidenzia quanto le figure di potere siano spesso al centro di accuse e contrasti che scuotono l'intera nazione.

Elon Musk ha cancellato da X i post in cui accusava Donald Trump di essere citato negli archivi di Jeffrey Epstein, come parte della violenta faida pubblica che da giorni va avanti tra il presidente degli Stati Uniti e il miliardario. "È ora di sganciare la bomba più grande: (Trump) è nei file di Epstein", aveva scritto giovedì Musk sulla sua piattaforma social X. "Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici". Il miliardario ha quindi ribadito la sua tesi scrivendo in un post successivo che "la verità verrà a galla". Ora sembra che entrambi i tweet siano stati cancellati questa mattina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net