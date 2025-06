Eloisa Coiro | Importante la costanza sotto i 2 minuti Obiettivo finale ai Mondiali

Eloisa Coiro, giovane stella dell’atletica italiana, ha condiviso la sua sorprendente ascesa e la determinazione necessaria per raggiungere l’obiettivo finale: i Mondiali. Ospite di Sprint Zone, la 24enne romana ha sottolineato l’importanza della costanza e del lavoro quotidiano, elementi fondamentali per migliorarsi e sognare in grande. Con una stagione indoor promettente e un debutto in Diamond League da applausi, Eloisa ci ricorda che il successo si costruisce passo dopo passo, e il suo cammino è ancora più emozionante da seguire.

Eloisa Coiro è stata l’ospite speciale dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale YouTube di OA Sport. La 24enne romana è reduce da una buona stagione indoor, in cui ha sfiorato il podio agli Europei di Apeldoorn, ma soprattutto da un ottimo debutto all’aperto in Diamond League a Rabat con il nuovo personale sugli 800 metri in 1:58.64 (terza azzurra all-time). “ La stagione indoor è stata più lunga del solito perché gli altri anni si finiva ai primi di marzo mentre quest’anno abbiamo concluso a fine marzo con i Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Eloisa Coiro: “Importante la costanza sotto i 2 minuti. Obiettivo finale ai Mondiali”

