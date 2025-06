Elodie e Dua Lipa notti da regine | Meazza e La Maura a tutto pop

Milano si prepara a due serate da regine del pop: Dua Lipa ed Elodie, entrambe protagoniste di un appuntamento imperdibile. Con le loro voci potenti e carismatiche, stanno conquistando il pubblico milanese, dimostrando che il cuore della musica italiana e internazionale batte forte sotto il cielo di San Siro. Due star, due stili, un’unica passione: la musica che unisce e, per chi sarà presente, renderà queste notti indimenticabili.

Milano, 7 giugno 2025 – Ci vorrebbe uno specchio delle brame per stabilire chi fra Dua Lipa ed Elodie è la più pop ream e. o un pubblico come quello di San Siro, dove la londinese di radici kosovare-albanesi e la romana con ascendenze guadalupesi sono in scena oggi e domani a soli due chilometri di distanza una dall'altra. L'e roina di "One kiss" canta, infatti, stasera nella torcida dell'Ippodromo La Maura, sotto l'egida dell'i-Days Festival, e q uella di "Bagno a mezzanotte" fra ventiquattro ore tra gli spalti in deliquio del "Meazza". A dirla tutta, uno stadio in cui debuttare a breve ce l'ha segnato sull'agenda pure Miss Lipa ed è quello di Wembley, che l'attende fra un paio di settimane.

