Elly Schlein | Meloni riconosca la Palestina Alla manifestazione niente spazio per l’antisemitismo

Elly Schlein, leader del PD, si fa portavoce di un appello forte e chiaro: riconoscere la Palestina e condannare ogni forma di antisemitismo. Durante l’intervista a Repubblica, ha sottolineato come il silenzio del governo sul massacro a Gaza sia preoccupante, evidenziando la necessità di un equilibrio e di giustizia. La richiesta è semplice, ma fondamentale: promuovere una pace che rispetti i diritti di tutti, perché il dialogo è l’unico strumento per un futuro senza violenza.

«Il nostro governo è sempre stato molto silente sul massacro in corso a Gaza. E da quando c’è Trump si è ammutolito totalmente». In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein spiega i motivi della manifestazione di oggi. La leader Dem rimarca come «tutti abbiamo condannato gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, ma non è mai seguita da parte dell’esecutivo una condanna dei crimini di Netanyahu. Ora noi chiediamo di non rinnovare il memorandum di collaborazione militare con Israele. E insistiamo perché l’Italia riconosca subito lo Stato di Palestina, come ha fatto la Spagna e come si appresta a fare la Francia di Macron», sottolinea. 🔗 Leggi su Open.online

