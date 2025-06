Elkann fa visita a Maranello | c’è una comunicazione terribile | Hamilton e Leclerc sono inconsolabili

L’arrivo di Elkann a Maranello ha scatenato emozioni contrastanti: tra delusione e sorpresa, Ferrari e i suoi tifosi cercano di capire cosa riservi il futuro. La visita del presidente ha sollevato non poche polemiche, mentre Hamilton e Leclerc si trovano ad affrontare un momento difficile, inconsolabili per le recenti sfide. È un periodo di grande fermento, e le prossime settimane saranno decisive per il destino della casa di Maranello.

C'è delusione in casa Ferrari ma anche per tutti gli italiani, la notizia ha fatto storcere e parecchio il naso anche ad Hamilton e Leclerc. L'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ha generato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi e all'interno della squadra. Secondo un sondaggio il 65% dei sostenitori della Scuderia ha accolto positivamente l'ingaggio del sette volte campione del mondo. Il team principal Frederic Vasseur ha sottolineato come la presenza di due piloti di alto livello, Hamilton e Leclerc, possa stimolare una sana competizione interna.

Hamilton 7 titoli mondiali e non ha il peso per far saltare il banco in Ferrari. Tanto che problema c'è, l'importante è andare al Festival di Cannes e farsi 4 selfie con gli amichetti di Hollywood. Dispiace solo per Leclerc che ha sprecato la carriera nel postribolo di Partecipa alla discussione

