elisabetta gregoraci lancia i suoi lipgloss dedicati alle mamme e non solo

Elisabetta Gregoraci conquista il mondo del beauty con il suo innovativo lipgloss, dedicato alle mamme e a chi desidera un tocco di brillantezza. Presentato a Napoli in occasione della Festa della Mamma, il suo debutto ha giĂ suscitato un grande entusiasmo, con prodotti che vanno a ruba online e nei negozi. Un inizio promettente che segnerĂ solo il primo capitolo di una nuova avventura nel settore cosmetico.

SarĂ solo l’inizio. Elisabetta Gregoraci debutta nel mondo del beauty, seguendo le orme di tanti altri volti noti della televisione. La showgirl sceglie Napoli per presentare la sua prima linea di lipgloss, pensata per le mamme e non solo. Il lancio avviene proprio in occasione della Festa della Mamma, in collaborazione con Idea Bellezza Profumerie. Il successo è immediato: i prodotti vanno a ruba, con altissime richieste sia online che nei negozi, al punto da rischiare il tutto esaurito nel giro di pochissimo tempo. La 45enne calabrese propone quattro tonalitĂ che celebrano la bellezza come espressione personale e unica di ogni stato d’animo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it