Elisabetta Gardini inchioda la sinistra | Contro la legge cosa è successo in piazza

Elisabetta Gardini mette sotto pressione la sinistra, criticando aspramente la manifestazione pro-Gaza organizzata da PD, M5S e Alleanza Verdi. Nel suo intervento a 4 Di Sera, la deputata di Fratelli d’Italia denuncia le tensioni e le parole troppo dure ascoltate in piazza, sottolineando come alcune siano state davvero insostenibili. La sua voce si fa sentire forte e chiara, lasciando intendere che il panorama politico sta attraversando un momento di grande scontro e polarizzazione.

"Non voglio essere quella che aggiunge una parola forte, perché oggi in piazza ne ho già sentite troppe". Esordisce così Elisabetta Gardini nel suo intervento a 4 Di Sera. Ospite nella puntata in onda sabato 7 maggio, a ridosso della manifestazione pro-Gaza organizzata da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra italiana, la deputata di Fratelli d'Italia ricorda che "se ci sono state delle note stonate, sono venute proprio dai leader. A cominciare da Bersani che faceva le interviste con il cappellino pro-referendum, fino all'appello dei leader sul palco". Insomma, per Gardini "strumentalizzare un dramma contro il governo per fare propaganda nella giornata del silenzio non è moralmente accettabile ed è anche contro la legge". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it