Elezioni testa a testa nelle Marche

Le Marche sono al centro di un duello serrato per il futuro politico della regione, con Ricci leggermente avanti ad Acquaroli e l’onda del cambiamento che si fa sempre più forte. Alessia Morani, tra i volti promettenti del centrosinistra, percepisce chiaramente il vento a favore e punta a portare un nuovo slancio alla regione. La sfida è aperta, e il risultato sarà determinante per il prossimo capitolo marchigiano.

“Abbiamo messo la freccia, Ricci è davanti ad Acquaroli ed è inevitabile che sia così: visto il disastro di questi anni, è normale che i marchigiani vogliano cambiare. E lo dicono anche i sondaggi ”. Alessia Morani sente il vento a favore per il centrosinistra a tre mesi e mezzo dalle elezioni regionali. L’ex deputata sarà tra i candidati nella lista del Pd di Pesaro-Urbino, ma in caso di vittoria prenderà il posto di Matteo Ricci a Bruxelles come prima dei non eletti alle ultime elezioni europee. Cita i sondaggi, la Morani, perché la partita a scacchi con il centrodestra si gioca molto sulle rilevazioni che girano nelle chat o rimangono nei cassetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, testa a testa nelle Marche

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Testa Elezioni Marche Ricci

Elezioni in Romania, gli exit poll: in testa l’europeista Nicu?or Dan - In Romania, le elezioni vedono il candidato europeista Nicuor Dan in vantaggio secondo i primi exit poll, con il 54,9% dei consensi, contro il 45,1% di George Simion, ultranazionalista.

Ricci (Pd),'nelle Marche vinciamo anche se si vota a Ferragosto' - "Siamo pronti a vincere anche se ci faranno votare a Ferragosto". Lo ha detto Matteo Ricci, eurodeputato del Pd e candidato per il centrosinistra alla presidenza delle Marche, durante un intervento al ... Scrive msn.com

Regionali 2025 nelle marche: acquaroli pronto alla ricandidatura, sfida con matteo ricci a settembre - La campagna elettorale nelle Marche si apre il 13 giugno a Civitanova Marche con un evento di centrodestra guidato da Francesco Acquaroli, sfidato da Matteo Ricci del PD in vista delle elezioni di set ... Segnala gaeta.it

Elezioni Europee, la corsa dei nostri candidati: tutti i risultati in aggiornamento. Dati definitivi nelle Marche: Fdl al 32,9%, Pd al 25,5%. Nella circoscrizione Ricci (Pd ... - Le Marche, nel dettaglio, un po' meglio: 54,56% (ma comunque ampiamente al di sotto del dato delle precedenti elezioni ... Fdl in testa (30,79%). Ricci supera Nardella, Ciccioli lotta con ... Lo riporta msn.com

Ricci lancia il tour: Tra la gente per cambiare le Marche