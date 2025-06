Eletto il successore di san Francesco fra' Carlos Trovarelli è il nuovo ministro generale dei Conventuali

Con grande spirito di rinnovamento e fede, fra' Carlos Trovarelli è stato scelto come nuovo Ministro generale dei Frati Minori Conventuali, assumendo il ruolo di 120° guida dell’ordine. Dopo dieci giorni di intenso Capitolo a Assisi, l’elezione rappresenta un momento di speranza e rinascita spirituale. La sua nomina segna un passo importante per l’Ordine, pronto a affrontare le sfide del presente con rinnovato entusiasmo e dedizione.

Fra' Carlos Trovarelli è stato confermato per i prossimi sei anni come 120° Ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali. L’elezione è avvenuta questa mattina al Sacro Convento di San Francesco in Assisi, dove i frati elettori si sono riuniti dopo dieci giorni di Capitolo generale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Eletto il successore di san Francesco, fra' Carlos Trovarelli è il nuovo ministro generale dei Conventuali

