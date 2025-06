Eletto il successore di san Francesco fra' Carlos Trovarelli è il nuovo ministero generale dei Conventuali

Fra’ Carlos Trovarelli, eletto nuovo Ministro generale dei Conventuali, assume il ruolo con entusiasmo e determinazione. Confermato per i prossimi sei anni, guiderà l’Ordine dei frati minori conventuali in un cammino di fede, solidarietà e rinnovamento. L’elezione, avvenuta al Sacro Convento di San Francesco in Assisi dopo dieci giorni di intenso lavoro, segna un nuovo capitolo per l’Ordine. Un momento di grande speranza e rinnovata spiritualità.

Fra' Carlos Trovarelli è stato confermato per i prossimi sei anni come 120° Ministro generale dell'Ordine dei frati minori conventuali. L'elezione è avvenuta questa mattina al Sacro Convento di San Francesco in Assisi, dove i frati elettori si sono riuniti dopo dieci giorni di Capitolo generale.

