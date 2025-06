Elena Santarelli dice no allo sharenting della figlia | Guadagnerei il doppio

Elena Santarelli si schiera contro lo sharenting, sottolineando come i rischi di condividere troppo sulla propria famiglia superino i potenziali guadagni. La domanda che molti genitori si pongono è: mostrare i propri figli sui social è etico e sicuro? La celebre soubrette invita a riflettere sui limiti, ricordando che la privacy e il rispetto devono sempre prevalere rispetto all’istinto di condivisione. È giunto il momento di ripensare le nostre scelte digitali.

È giusto mostrare i propri figli sui social? E e sì qual è il limite? Queste sono le domande che si pongono i genitori e che si è posta anche Elena Santarelli, mamma di Giacomo, 15 anni, e Greta Lucia, 9. La soubrette, sposata con Bernardo Corradi, si è imbattuta in alcuni video sui social in cui delle mamme mostrano le loro bambine alle prese con la skincare al fine di sponsorizzare alcuni prodotti. E si è detta del tutto contraria allo sharenting. Elena Santarelli contraria allo sharenting. Elena Santarelli ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui si è schierata contro il cosiddetto sharenting, la pratica sempre più diffusa tra influencer e genitori social di condividere pubblicamente sui social le foto dei propri figli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elena Santarelli dice no allo sharenting della figlia: “Guadagnerei il doppio”

In questa notizia si parla di: Elena Santarelli Sharenting Dice

"Inguardabile, cos'hai sull'addome, meglio se ti copri", Elena Santarelli massacrata per una foto in costume non "perfetta" - Elena Santarelli diventa il simbolo di una battaglia contro il body shaming, ricevendo insulti per una foto in costume che celebra la bellezza imperfetta.

Elena Santarelli contro lo sharenting: “Se mostrassi mia figlia sui social guadagnerei il doppio” https://corrierenazionale.net/2025/06/06/elena-santarelli-contro-lo-sharenting-se-mostrassi-mia-figlia-sui-social-guadagnerei-il-doppio/… (Adnkronos) – Il pensiero Partecipa alla discussione

Elena Santarelli contro lo sharenting: “Se mostrassi mia figlia sui social guadagnerei il doppio” Partecipa alla discussione

Elena Santarelli contro lo sharenting: "Non so dove arriveremo, non lo so più" - Elena Santarelli ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui si è schierata contro il cosiddetto sharenting, ovvero la pratica sempre più diffusa tra influencer e genitori social di condividere pubb ... Riporta corrieredellosport.it

Elena Santarelli critica lo ‘sharenting’: “Non mostrerò mai mia figlia sui social” - Elena Santarelli critica lo 'sharenting', esprimendo preoccupazione per l'esposizione dei minori sui social media. La showgirl sottolinea l'importanza di proteggere la privacy e il benessere dei figli ... Come scrive ecodelcinema.com

Elena santarelli contro lo sharenting: una scelta consapevole sulla privacy dei figli - Elena Santarelli critica lo sharenting, evidenziando i rischi della mercificazione e della violazione della privacy minorile sui social network, e invita a proteggere l’infanzia dall’esposizione media ... Riporta gaeta.it