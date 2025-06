Elena Maraga denuncia un papà dell’asilo in cui lavorava partono le querele dell’ex maestra | le foto di OnlyFans finite nella chat del calcetto

Una vicenda che scuote il mondo dell’istruzione e dei social: Elena Maraga, ex maestra, si trova al centro di denunce e polemiche per la diffusione di contenuti privati. Quattro querele sono state depositate alla procura di Treviso, tra cui quella di un papà dell’asilo che avrebbe collegato la sua attività su OnlyFans alla sua professione. Un caso che mette in discussione privacy, reputazione e i limiti tra vita personale e professionale.

Sono quattro le querele depositate in procura di Treviso dagli avvocati di Elena Maraga, la maestra d’asilo che ha perso il lavoro dopo che la scuola ha scoperto del suo profilo su OnlyFans. Si tratterebbe di denunce per diffamazione, secondo quanto riporta il Gazzettino. E per primo nella lista c’è il papà che collegato la maestra alla sua attività parallela. È l’uomo che ha scaricato le foto della 29enne, per poi inviarle nella chat del calcetto. Da lì è scoppiato il caso, con quelle foto che sono rapidamente arrivate alla direzione della scuola parrocchiale di Varago. Chi sono i querelati da Elena Maraga. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Elena Maraga Papà Asilo

