elena guarducci vice campionessa italiana al campionato nazionale universitario di judo

Pochi giorni fa, Ancona ha ospitato il Campionato Nazionale Universitario di judo, che ha visto convergere nella cittĂ marchigiana i migliori giovani atleti d'Italia per sfidarsi sul tatami. E al termine della manifestazione, anche Prato può festeggiare: merito di Elena Guarducci, che si è laureata vice-campionessa italiana al termine dei match disputati (ed arrivando ad un passo dal successo finale). La judoka pratese, in forza all'Akiyama Settimo Torinese (pur allenandosi con il Kyu Shin Ryu Prato) ha gareggiato in quest'occasione specifica (esattamente come gli "universitari" dei Cavalieri Union, per quel che riguarda il rugby, ndr) per il CUS Firenze, rappresentando l'unica judoka del capoluogo toscano.