Elena Belloli i commossi messaggi delle amiche | Avevi una buona parola per tutti non ti dimenticheremo

Elena Belloli, un cuore grande e un sorriso contagioso, ci ha lasciato lasciando un'impronta indelebile nei nostri cuori. Le sue parole di gentilezza e il suo spirito solare rimarranno per sempre vivi nelle memorie di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La sua luce continuerà a brillare attraverso le persone che ha amato e che porteranno avanti il suo esempio. Ciao Elena, il tuo amore resterà con noi per sempre.

Cene. “Ti ricorderò per il tuo essere solare, con il sorriso sulle labbra. Ti ricorderò per la tua capacità di apprezzare le piccole cose, per la tua gentilezza ed educazione, per l’avere sempre una bella parola per tutti. Sei stata una Donna e una Mamma con la lettera maiuscola e sarà difficile, forse impossibile, dimenticarmi di una persona gioiosa come te. Ciao Elena. Proteggi i tuoi ragazzi e non preoccuparti, noi ci prenderemo cura di loro”. È solo uno dei tanti messaggi comparsi in queste ore sui profili social di Elena Belloli, la 52enne uccisa giovedì 5 giugno dal marito Rubens Bertocchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it