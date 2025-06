Educazione al rispetto della donna e nuove prove di maturità | Valditara illustra la sua riforma

In un momento di grande trasformazione educativa, il ministro Giuseppe Valditara propone una rivoluzione nell'esame di Stato, con l’obiettivo di valorizzare il rispetto verso la donna e le competenze maturate dagli studenti. Quello che sta per partire sarà l’ultimo “esame di Stato” così come lo conosciamo, segnando un nuovo capitolo. Ma quali sono le novità e le aspettative di questa riforma? Scopriamolo insieme.

Quello che sta per partire sarà l'ultimo " esame di Stato ". Oltre mezzo milione di studenti, precisamente 524.415, affronteranno tra meno di due settimane una prova che non sarà solo la conclusione di un percorso scolastico, ma anche – nelle intenzioni del ministro dell'Istruzione e del merito – l'ultima edizione con questo nome e spirito. «Sto ragionando su come ripristinare il concetto di esame di maturità », annuncia Giuseppe Valditara, intervistato su La Stampa. La stessa terminologia, spiega il ministro, appare impersonale e distante, inadatta a rappresentare una scuola che ambisce a formare la persona nel suo insieme, unendo sapere e crescita umana.

