Echo Valley svela un intenso dramma familiare, dove Julianne Moore e Sydney Sweeney danno vita a due donne alle prese con emozioni profonde e conflitti nascosti. In un ambiente che sembra quieto, si cela una tensione pulsante pronta a esplodere, portando alla luce segreti sepolti e verità scomode. La storia di Kate e Claire ci invita a riflettere sul potere della redenzione e sulla forza del legame madre-figlia, anche nei momenti più bui.

