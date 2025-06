Ecco il duo Cavina-Bonetti tra musiche e parole

Il duo Cavina e Bonetti, tra musiche e parole, torna a incantare con il loro affascinante spettacolo. Domani, alle 17, al Castello di Cusercoli, il secondo appuntamento della rassegna ‘Le domeniche al castello’, promossa dal Comune di Civitella. Un’occasione unica per immergersi in un recital che unisce due mondi diversi: Cristiano Cavina, narratore e scrittore, e Vittorio Bonetti, musicista e compositore, ci guideranno in un viaggio emozionante tra suoni e storie.

Secondo appuntamento domani al Castello di Cusercoli con la rassegna ' Le domeniche al castello. Romagna e dintorni ', promossa dal Comune di Civitella in collaborazione con la Pro loco, il contributo della Camera di Commercio Romagna Forlì-Cesena e Rimini e curata dalla DireFare. In scena alle 17 ' Made in Romagna ', un recital di musiche e parole con Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti. I due provengono da due mondi diversissimi: il primo è di Casola Valsenio, in mezzo agli Appennini: il secondo da Alfonsine, in pianura; Cavina racconta storie per iscritto; Bonetti è l'alfiere del pianobar. Poiché da giovane Cavina, finalista al Premio Strega 2019, non poteva andare ad ascoltarlo alla Festa dell'Unità dato che la nonna, fervente cattolica, gli proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo, ora i due recuperano il tempo perduto.

