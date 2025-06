Eccellenze scolastiche | successi per gli studenti del Liceo Città di Sansepolcro in scacchi e matematica

Il Liceo “Città di Sansepolcro” si conferma eccellenza educativa, grazie ai suoi studenti straordinari. Recentemente, la squadra juniores femminile di scacchi ha conquistato il primo posto alle finali regionali, dimostrando talento e determinazione. Questi successi rafforzano il prestigio dell’istituto, che continua a formare giovani brillanti e motivati. La passione per matematica e scacchi si traduce in risultati concreti, illuminando il futuro di questi talentuosi studenti.

Continuano a distinguersi gli studenti del Liceo – IISS “Città di Sansepolcro”, protagonisti di importanti risultati in competizioni scolastiche di rilievo regionale. A brillare, in particolare, è stata la squadra juniores femminile di scacchi, composta da Anna Pazzi (5SA), Eimi Merlo (5ASA), Gaia Silvia Pettinotti (4SA) e Francesca Valori (4BS), che ha conquistato il primo posto alle finali regionali svoltesi presso l’auditorium Rogers di Scandicci. Un traguardo prestigioso, considerando l’ampia partecipazione di istituti provenienti da tutta la Toscana, molti dei quali situati in grandi città con una lunga tradizione scacchistica. 🔗 Leggi su Lortica.it