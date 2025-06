Eccellenze al lavoro | Confindustria premia 145 protagonisti dell’impresa

Eccellenze al lavoro: Confindustria Bergamo celebra il talento e l’innovazione con 145 protagonisti che hanno fatto la differenza. Non si tratta di semplici numeri, ma di storie di impegno e passione, raccontate durante la cerimonia del 6 giugno a TreviglioFiera. Un tributo vivo alle persone che, con dedizione e creatività, plasmano il futuro delle aziende associate. Nel 2024, l’obiettivo è continuare a dare voce a queste eccellenze, alimentando un ciclo di ispirazione e crescita.

Non numeri, ma storie. Confindustria Bergamo celebra le persone nell’ambito delle “Eccellenze al lavoro 2025”, la cerimonia che si è svolta nella serata di venerdì 6 giugno negli spazi di TreviglioFiera. Un’iniziativa che ha dato volto e voce ai collaboratori delle aziende associate che si sono distinti per impegno, talento e capacità di innovare. Sessantacinque in tutto le aziende rappresentate e 145, tra singoli e gruppi, i premiati. Nel 2024 i riconoscimenti erano stati 58, a conferma di una partecipazione in crescita. Quella di quest’anno è la quindicesima edizione del premio. L’evento è seguito all’assemblea privata di Confindustria Bergamo, che si è svolta sempre nello spazio fieristico trevigliese: approvato il bilancio 2024, illustrate le attività e i progetti di sostenibilità dell’associazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it