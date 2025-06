È un evento che regala emozioni vere

Il Montagna non è solo un evento sportivo, ma un autentico viaggio tra emozioni e passione, vissuto con intensità da chi ha calcato ogni campo con il cuore. Arturo Borghi, protagonista indiscusso di questo mondo, ha infatti attraversato il torneo in tutte le sue vesti, regalando un’esperienza unica e coinvolgente. E se la sua storia ci insegna qualcosa, è che nel cuore della montagna ogni partita è una storia da vivere fino in fondo.

Ha vissuto il Montagna in tutte le vesti: giocatore, allenatore, dirigente, e addirittura da arbitro. "Ho fischiato per due o tre estati, ma ho subito capito che non era il mio.", dice Arturo Borghi, classe 1951, che ha respirato le emozioni di questo torneo da ogni punto di vista, oggi da appassionato in giro per i campi. Borghi, forse si fa prima a citare le squadre in cui non è stato? "Ho spaziato per tutta la montagna, partendo 40 anni fa da Viano, dove vinsi pure. Poi nessun altro successo, anche se ho vissuto tante semifinali emozionanti. Per citare alcune squadre: Baiso, Carpineti, Ligonchio dove ci fu un memorabile successo di pubblico, tanto da riuscire a portare su la Reggiana per un’amichevole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "È un evento che regala emozioni vere"

