’È rrivatu Lu telefena’ a teatro

Stasera al Teatro Mercantini di Ripatransone il gruppo teatrale Nuovo Settemmezzo porta in scena 'È rrivatu Lu telefena', un evento unico tra teatro e memoria. Questa commedia, nata dal Laboratorio Teatrale e ispirata alle storie di Lu Telefena, promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici culturali e divertirsi insieme: l’ingresso è gratuito, non mancate!

Il gruppo teatrale Nuovo Settemmezzo questa sera alle ore 21,30, al Teatro Mercantini di Ripatransone metterà in scena il nuovo lavoro 'È rrivatu Lu telefena', un evento speciale tra teatro e memoria, a ingresso gratuito. L'iniziativa nasce all'interno del Laboratorio Teatrale condotto dal gruppo, e propone una piccola commedia di Giorgio Cardarelli ispirata a Lu Telefena di Luigino Cardarelli, realizzata in collaborazione con i ragazzi della classe 5A primaria dell'Isc di Ripatransone. Ambientata nell'epoca dell'arrivo dei primi telefoni in città, la commedia intreccia aneddoti, scherzi e frammenti di vita quotidiana, mescolando ricordi dei nonni e storie di genitori e figli.

In questa notizia si parla di: Teatro Telefena Rrivatu Cardarelli

