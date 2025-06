E’ morto Amerigo Giuseppucci uno dei padri della provincia di Prato

Prato piange uno dei suoi pilastri: Amerigo Giuseppucci, stimato storico e uomo di grande passione civica, è venuto a mancare all'età di 94 anni. La sua vita, un ponte tra la capitale e questa città, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto locale. Ricordato come uno dei padri fondatori della provincia, il suo contributo alla comunità pratese sarà sempre venerato e ricordato con affetto.

Prato, 7 giugno 2025 – Prato piange uno dei padri fondatori della Provincia e profondo conoscitore della città: Amerigo Giuseppucci. Aveva 94 anni. Giuseppucci, appassionato lettore de La Nazione (quante volte ha scritto alla nostra redazione per commentare o suggerire notizie legate alla storia pratese), conosceva benissimo Prato per quanto fosse nato altrove, per la precisione a Roma (il 28 febbraio 1931). Laureato in Scienze Politiche alla “Cesare Alfieri” di Firenze, è stato giornalista pubblicista e direttore della storica rivista Progress dal 1976 al 1983. Giuseppucci è stato una colonna della Cassa di risparmio e depositi di Prato: ne fu segretario generale dal 1970 al 1974 e poi direttore del Centro Studi dal 1975 al 1983. 🔗 Leggi su Lanazione.it