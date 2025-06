E mi sono ricordato di quando andai a trovarla nella sua casa di Monteverde Vecchio quindici anni fa

Ricordo ancora quel pomeriggio a Monteverde Vecchio, quindici anni fa, quando la incontrai nella sua casa, piena di sogni e passione per il giornalismo. È un mestiere che, nel tempo, si è rivelato un percorso naturale per le donne, capaci di diventare leader e fari di ispirazione. Come Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice di grande carisma, che guarda con rispetto e ammirazione alla sua giovane collega, senza lasciarsi ingabbiare dagli stereotipi di un passato troppo semplificato.

I l giornalismo è un mestiere fatto per le donne, ogni generazione esprime donne che diventano leader naturali e punto di riferimento per le altre giornaliste, oltre che per le lettrici. È abbastanza naturale quindi che Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice prima della Stampa poi di Repubblica, sia diventata un punto di riferimento, e abbia guardato indietro di due generazioni verso una ragazza – non chiamatela "ragazza rossa", quella è l'autobiografia del suo compagno, Giancarlo Pajetta – che è stata una pioniera del giornalismo politico.

