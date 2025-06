È la città più povera della Sicilia | Chi vive qui fa fatica a mangiare | con questi stipendi si può solo piangere

rischia di ingannare, poiché nasconde le difficoltà di molti abitanti. Mentre Messina si distingue per il reddito medio più elevato in Sicilia, ci sono zone e comunità che ancora lottano contro la povertà e la mancanza di risorse essenziali. La realtà locale dimostra quanto sia complesso il quadro economico dell’isola, dove spesso i numeri ufficiali non riflettono le sfide quotidiane di chi fatica a mettere insieme il pranzo con la cena.

Gli stipendi medi in Sicilia sono più bassi che nel resto d’Italia, ma c’è un comune dove sono poverissimi. Messina si conferma il capoluogo di provincia siciliano c on il reddito medio dichiarato più alto. I dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati nel 2023, parlano chiaro: i cittadini della città dello Stretto hanno dichiarato in media 20.982 euro, un incremento del 3,69% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questo dato positivo va letto alla luce del contesto economico più ampio, fortemente segnato dall’inflazione. L’incremento dei redditi dichiarati appare modesto se confrontato con l’inflazione che ha colpito la città nel 2022. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - È la città più povera della Sicilia | Chi vive qui fa fatica a mangiare: con questi stipendi si può solo piangere

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Città Sicilia Stipendi Povera

È la città più antica della Sicilia | Roma, in confronto, è nata l’altro ieri: è abitata da 7 millenni - È la città più antica della Sicilia, con oltre 2.700 anni di storia. Fondata nel 688 a.C. dai greci di Rodi, vanta un patrimonio archeologico straordinario e tradizioni secolari.

LE 5 CITTÀ ITALIANE PIÙ POVERE