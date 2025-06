E' il giorno della tradizionale Gara Musici e Sbandieratori

Preparati a vivere un'emozione unica nel cuore di Arezzo: alle 21, Piazza del Municipio si trasformerà in un palcoscenico di colori, musica e passione con la tradizionale “Gara Musici e Sbandieratori”. Un appuntamento che incarna il vero spirito della città e anticipa il grande Palio. Non perdere questa festa di tradizione e spettacolo, un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici castiglionesi e celebrare l’orgoglio dei tre Rioni. Guarda cosa rende speciale questa tradizione!

Arezzo, 7 giugno 2025 – . A partire dalle 21, Piazza del Municipio ospiterà l'evento che rappresenta sia uno tra i momenti più entusiastici e spettacolari che precedono il Palio che un'importante espressione della cultura e della tradizione castiglionese. In questa occasione, i gruppi di musici e sbandieratori dei tre Rioni – Terziere di Porta Fiorentina, Rione di Porta Romana e Rione Cassero – si sfideranno in una competizione che unisce abilità tecnica, arte e coreografie spettacolari, dando vita a un evento di grande fascino. Piazza del Municipio si trasformerà per una notte in un suggestivo palcoscenico, capace di evocare atmosfere medievali e rinascimentali, facendo da cornice a una serata che ogni anno richiama l'attenzione di tanti cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E' il giorno della tradizionale “Gara Musici e Sbandieratori”

