E' il giorno del silenzio elettorale | domenica e lunedì si vota per i 5 referendum

Il giorno del silenzio elettorale segna un momento di rispetto e riflessione in vista delle importanti decisioni che i cittadini italiani sono chiamati a prendere. A Reggio Calabria, come nel resto d’Italia, da mezzanotte è scattato il divieto di propaganda, preparando il terreno per un voto libero e consapevole. I reggini, dunque, si apprestano a esprimersi su cinque quesiti referendari che avranno un impatto significativo sul futuro del paese.

A Reggio Calabria, come nel resto d'Italia, da mezzanotte è scattato il silenzio elettorale: ogni forma di propaganda è sospesa in vista del voto referendario di domenica 8 e lunedì 9 giugno. I cittadini reggini saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari riguardanti.

Schlein per Gaza. "Tutti a Roma il 7 giugno" contro Netanyahu. Ma manca la piazza e resta il nodo silenzio elettorale - Il 7 giugno si svolgerà a Roma una manifestazione di centrosinistra contro Netanyahu, incentrata sulla crisi a Gaza.

Da mezzanotte scatta il silenzio elettorale. Ora tocca a tutte e tutti voi: parlatene, condividete, informate chi vi sta vicino. Usiamo queste ultime ore per convincere le persone indecise. E poi, andiamo a votare SÌ. Anche per chi non può farlo. #SìAmoItalia Partecipa alla discussione

#Meloni: “vado al seggio ma non ritiro le schede” Avvocato @LuigiLigotti : “la presidente @GiorgiaMeloni è consapevole che sta facendo un gesto di propaganda, diventa un messaggio per gli elettori, e la propaganda, quando c’è il silenzio elettorale, è un RE Partecipa alla discussione

Ballottaggio. A mezzanotte scatta il silenzio elettorale