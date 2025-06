E' giunto il giorno dell’inaugurazione della ciclabile di San Martino dei Mulini con La Titanica

Prepariamoci a vivere un momento di grande festa e passione: domenica 15 giugno alle 10:45, si inaugura ufficialmente la nuova ciclabile di San Martino dei Mulini. Un evento speciale animato dall’entusiasmo della ciclostorica “La Titanica”, settima tappa del Giro d'Italia d’epoca, che concluderà il percorso breve in un’atmosfera di celebrazione e tradizione. Un’occasione imperdibile per condividere entusiasmo, storia e natura: vi aspettiamo numerosi per rendere questa giornata memorabile!

