È di nuovo Cinema in festa | torna l’iniziativa per il cinema a 350 euro per tutti i film

È tornata l’attesa magia del grande schermo con “Cinema in Festa”, l’evento che rende il cinema accessibile a tutti! Dal 8 al 12 giugno, potrai goderti qualsiasi film a soli 3,50 euro in oltre 900 sale distribuite su tutto il territorio. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’emozione del cinema, condividendo momenti indimenticabili con amici e famiglia. Preparati a vivere un'esperienza cinematografica unica!

Domenica 8 giugno prende il via la sesta edizione di Cinema in festa, l’attesissima iniziativa che permette a tutti gli appassionati di godersi il grande schermo a un prezzo davvero speciale. Fino a giovedì 12 giugno, infatti, sarà possibile acquistare il biglietto per qualsiasi film nelle sale aderenti a soli 3,50 euro. Quest’anno Cinema in festa coinvolge oltre 900 sale cinematografiche con circa 2800 schermi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un’occasione imperdibile per riscoprire il piacere della visione collettiva, sostenere il settore cinematografico e approfittare delle nuove uscite della settimana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - È di nuovo Cinema in festa: torna l’iniziativa per il cinema a 3,50 euro per tutti i film

