È Coco Gauff la vincitrice del Roland Garros 2025 | battuta in finale Sabalenka

Coco Gauff conquista il suo primo titolo al Roland Garros 2025, battendo in finale la favorita Aryna Sabalenka in una sfida appassionante che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso per oltre due ore e mezza. È un trionfo che segna un nuovo capitolo nella carriera della giovane campionessa statunitense, pronta a scrivere pagine memorabili del tennis internazionale. La vittoria di Gauff a Parigi non è solo un risultato, ma l’inizio di una nuova era nel mondo del grande slam.

Coco Gauff è la nuova regina di Parigi al termine di una sfida che l’ha vista impegnata per più di 2 ore e mezza contro la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. La statunitense si riprende la rivincita per la sconfitta nella finale del Masters 1000 di Madrid dello scorso 3 maggio e supera la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - È Coco Gauff la vincitrice del Roland Garros 2025: battuta in finale Sabalenka

