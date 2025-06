È arrivato il momento Myrta Merlino voce rotta e lacrime a Pomeriggio 5

L’ultima puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alla guida ha regalato emozioni intense, tra lacrime, applausi e abbracci sinceri. Un capitolo si conclude, lasciando spazio a nuovi inizi e sorprese per la stagione estiva, mentre il pubblico si chiede chi sarà il prossimo protagonista del talk. La storia continua, e il futuro riserva sicuramente ancora molte emozioni da scoprire...

Con la puntata andata in onda venerdì pomeriggio, si è ufficialmente chiusa la stagione 20242025 di Pomeriggio 5, l’ultima – almeno per ora – con Myrta Merlino alla conduzione. Un finale carico di emozioni, vissuto a cuore aperto, in uno studio colmo di applausi, lacrime e abbracci. La trasmissione riprenderà lunedì con la versione estiva, ma al timone ci sarà un nuovo volto. Mentre gli occhi restano puntati su chi prenderà le redini del talk show a partire da settembre, il commiato di Merlino fa pensare che il suo percorso nel programma si sia definitivamente concluso. A confermare il passaggio di testimone per l’estate è stata la stessa conduttrice in diretta, ribadendo quanto anticipato dal sito Dagospia: da lunedì sarà Alessandra Viero a guidare il contenitore pomeridiano di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

