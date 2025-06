Dumfries ancora protagonista con l’Olanda gol! Subito 0-2 in Finlandia al 45?

Dumfries ancora protagonista con l'Olanda, aprendo le marcature al 45' contro la Finlandia e confermando la sua grande forma sia in Nazionale che con l’Inter. La squadra orange chiude il primo tempo in vantaggio 2-0, dimostrando solidità e determinazione. Con questa prestazione, Dumfries si conferma un elemento chiave nel cammino verso il Mondiale 2026. La sua energia e talento saranno fondamentali per i successivi impegni.

L'Olanda chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro la Finlandia, nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dumfries ha segnato un altro gol con la sua Nazionale confermato l'ottima stagione disputata anche con la maglia dell'Inter. GOL PER DUMFRIES – Altra prestazione solida dell' Olanda che ha saputo capitalizzare le occasioni create nei primi 45 minuti e si trova ora in una posizione di netto controllo. A sbloccare la gara ci ha pensato Memphis Depay al 6', sfruttando un errore in uscita della difesa finlandese: l'attaccante olandese ha raccolto palla al limite e con un sinistro preciso ha battuto il portiere avversario, portando subito in vantaggio gli "Oranje".

In questa notizia si parla di: Dumfries Olanda Finlandia Protagonista

