Due nuovi ambulatori per la sanità pubblica

Firenze si prepara ad affrontare l’ondata di calore con due nuovi ambulatori dedicati alla sanità pubblica, strategicamente pensati per offrire supporto e cure immediate ai più vulnerabili. Con temperature che superano i 34 gradi, l’amministrazione locale, insieme a Società della Salute e Asp Montedomini, rafforza le misure di assistenza, garantendo un’estate più sicura. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una città più attenta e solidale.

FIRENZE Le temperature salgono, l'afa incalza, e Firenze corre ai ripari per proteggere i più fragili. Con l'arrivo dell'ondata di calore che ha fatto schizzare i termometri oltre i 34 gradi, Comune, Società della Salute e Asp Montedomini hanno attivato il piano di emergenza estivo rivolto in particolare agli anziani, la fascia più esposta ai rischi legati al caldo. Il protocollo prevede un rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare, un monitoraggio telefonico quotidiano per gli over 65 più vulnerabili (500, invece, gli over 75 a rischio su una popolazione anziana che nei cinque quartieri supera le 100mila unità), l'attivazione della rete di protezione sociale con medici di famiglia, associazioni del terzo settore e volontari, oltre a campagne informative sui comportamenti da adottare per prevenire colpi di calore e disidratazione.