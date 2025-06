Due incidenti in pochi minuti | auto si ribalta ferite tre ragazze 18enni

Due incidenti in pochi minuti nel cuore del Milanese hanno scosso la comunità. A Segrate, tre giovani ragazze appena maggiorenni si sono ribaltate con l’auto vicino all’aeroporto di Linate, lasciando tutti sgomenti. Le loro condizioni, inizialmente gravi, sono ora sotto stretto controllo medico. Un incidente che solleva numerosi interrogativi e richiede risposte rapide, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica notte.

Due gravi incidenti sono avvenuti nella notte nel Milanese. A Segrate, in viale Forlanini, per cause da accertare, tre ragazze appena maggiorenni (due di 18 anni e una di 19) si sono ribaltate con l'auto nei pressi dell'aeroporto di Linate. Le loro condizioni sembravano inizialmente gravi, ma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Due incidenti in pochi minuti: auto si ribalta, ferite tre ragazze 18enni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Incidenti Auto Ragazze Pochi

Incidenti stradali: sbalzata da auto a 5 metri, grave bimba di 5 anni - Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Cellatica, in provincia di Brescia.

Due incidenti in pochi minuti: auto si ribalta, ferite tre ragazze 18enni - Due gravi incidenti sono avvenuti nella notte nel Milanese. A Segrate, in viale Forlanini, per cause da accertare, tre ragazze appena maggiorenni (due di 18 anni e una di 19) si sono ribaltate con ... Si legge su milanotoday.it

Incidente fra auto e scooter sulla strada provinciale, gravissimo ragazzino di 17 anni - Drammatico scontro sulla strada provinciale della Ripa all’altezza di Bottagna. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Il ragazzo è stato portato in ospedale con la massima urgenza ... Come scrive msn.com

Schianto tra un monopattino e un furgone a Rho: ragazzino grave dopo l'incidente - Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito in modo grave dopo un incidente a Terrazzano, frazione di Rho (Milano). Il monopattino guidato dal giovanissimo si è scontrato con un furgone in via Carlo ... Segnala milanotoday.it

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social