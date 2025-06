Due incendi auto nella notte | una era stata rubata nel Barese si indaga

Notte intensa a Brindisi: due incendi auto, uno dei quali legato a un furto nel Barese, ha scosso la città. Le fiamme hanno avvolto una BMW X1 abbandonata in contrada Palmarini, dopo essere stata smontata e data alle fiamme. La vicenda apre un nuovo capitolo sulla crescente attività criminale nella regione, mentre le indagini mirano a fare luce su questa serie di eventi inquietanti, evidenziando l'importanza di una risposta tempestiva e decisa.

BRINDISI - Rubata, smontata e data alle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 23.30 di ieri, venerdì 6 giugno, in contrada Palmarini a Brindisi per un'auto a fuoco: una Bmw X1 abbandonato per strada. Da quanto si apprende si tratta di un veicolo rubato nel Barese che era stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it