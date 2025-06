Due furti in 15 giorni alla Banca di San Marino

Ancora un colpo alla Banca di San Marino: due furti in appena 15 giorni, con la stessa dinamica e un colpo da cinque quintali di cassaforte. La notte tra giovedì e venerdì si è ripetuta la stessa scena, lasciando l’intera comunità in allerta e le forze dell’ordine impegnate a ricostruire l’accaduto. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation di criminalità ? La risposta potrebbe cambiare il volto della sicurezza nella piccola repubblica.

Stessa dinamica, proprio come appena 15 giorni fa. I ladri prendono ancora una volta di mira la Banca di San Marino. Questa volta la filiale di Faetano. Dove giovedì notte, erano le 2.45, all’improvviso scatta l’allarme. Immediato l’intervento della Gendarmeria e del servizio di sicurezza dell’istituto di credito. Ma al loro arrivo i malviventi erano già scappati. E avevano portato con sè la cassaforte di due quintali. Evidentemente poco prima erano riusciti a entrare in banca forzando l’uscita di sicurezza. Una volta all’interno hanno subito addocchiato la cassaforte contabile, quella usata dai cassieri per la raccolta, il conteggio e lo stoccaggio del denaro versato dai clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it