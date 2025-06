Due cani Pastori Maremmani Abruzzesi hanno sventato l’attacco di un orso in Trentino

In Trentino, due coraggiosi Pastori Maremmani Abruzzesi hanno affrontato con successo un attacco di orso, proteggendo il gregge e dimostrando il loro valore. Questi cani, noti per forza e determinazione, sono veri e propri alleati della natura, capaci di sventare minacce anche ai soggetti più letali. La loro dedizione e coraggio ci ricordano quanto siano fondamentali nel mantenere equilibrio tra uomo e animale. Continua a leggere.

In Trentino, due Pastori Maremmani Abruzzesi hanno sventato l’attacco di un orso ai danni di un gregge. L’orso è stato respinto senza gravi conseguenze, tranne lievi ferite a uno dei cane. Per le loro doti fisiche e le motivazioni caratteriali i Pastori Maremmani Abruzzesi che lavorano in squadre sono nemici temibili anche per un grande predatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pastori Maremmani Abruzzesi Orso

Due cani Pastori Maremmani Abruzzesi hanno sventato l’attacco di un orso in Trentino - In Trentino, due Pastori Maremmani Abruzzesi hanno sventato l’attacco di un orso ai danni di un gregge. L’orso è stato respinto senza gravi conseguenze, tranne lievi ferite a uno dei cane. Per le loro ... Da fanpage.it

Giustino, un orso tenta di entrare in un recinto: allontanato da due maremmani - Nella tarda serata di giovedì 5 giugno, attorno alle 23, un orso ha tentato una predazione nei pressi di Malga Bandalors, nel territorio comunale di Giustino. Il plantigrado, che era stato avvistato p ... Segnala rainews.it

Andiamo alla scoperta del pastore maremmano abruzzese, il grande cane dal mantello bianco, selezionato fin dall'antichità per guidare e difendere le greggi. - Andiamo alla scoperta del pastore maremmano abruzzese, il grande cane dal mantello bianco, selezionato fin dall'antichità per guidare e difendere le greggi. Cane dalla grande mole e dall'aria maestosa ... Segnala deabyday.tv

Pastore maremmano abruzzese vs orso bruno