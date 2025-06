Due baby ladri ’assaltano’ portavalori

Due giovani aspiranti ladri hanno tentato il colpo del secolo a Firenze, mirando a svaligiare un portavalori pieno di denaro. Ma il loro sogno si è infranto contro la realtà: all’interno, niente soldi. La fortuna ha sorriso alle forze dell’ordine, che hanno fermato un 20enne e denunciato una minorenne. La vicenda, avvenuta lo scorso 3 giugno vicino all’Esselunga di via Canova, dimostra ancora una volta come la giustizia faccia il suo corso.

FIRENZE Forse sognavano il colpo grosso: svaligiare un portavalori, che immaginavano stracolmo di banconote frutto dell’incasso del supermercato. Ma non sapevano che invece, dentro, non c’era niente. Per la giustizia, poco importa: lui, 20 anni, è stato arrestato e lei, il palo, 17 anni, denunciata a piede libero dai poliziotti della squadra mobile. È accaduto lo scorso 3 giugno nei pressi dell’Esselunga di via Canova: la polizia ha sorpreso i due, un 20enne milanese e una 17enne livornese, nel parcheggio del centro commerciale. Per entrambi l’accusa è concorso in tentato furto. Il tribunale di Firenze dopo aver convalidato l’arresto per il 20enne ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

