Due anni senza Kata la mamma della bimba scomparsa | “L’hanno rapita per farci lasciare l’hotel Astor”

A due anni dalla scomparsa di Kata, Firenze è ancora in subbuglio. La madre, determinata e sconvolta, ha accusato: "L’hanno rapita per farci lasciare l’hotel Astor". La procura ipotizza un sequestro attraverso un’uscita secondaria, ma Katherine non perde la speranza: "Fino a prova contraria, crederò che mia figlia è viva". Un caso che tiene col fiato sospeso tutta la città e il cuore di chi spera in un miracolo. Continuiamo a seguire questa vicenda senza perdere di vista la verità.

A due anni dalla scomparsa di Kata a Firenze, la madre accusa: "L’hanno rapita per costringerci a lasciare l’Astor". La procura ipotizza un sequestro attraverso un’uscita secondaria. Katherine non si arrende: "Fino a prova contraria, crederò che mia figlia è viva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Anni Kata Scomparsa Rapita

Kata, le novità a quasi 2 anni dalla scomparsa della bimba di Firenze: si segue la pista degli abusi - A quasi due anni dalla scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni di origine peruviana scomparsa a Firenze, le indagini si concentrano su possibili abusi all'interno della famiglia.

Due anni senza Kata, la mamma della bimba scomparsa: “L’hanno rapita per farci lasciare l’hotel Astor” - A due anni dalla scomparsa di Kata a Firenze, la madre accusa: "L’hanno rapita per costringerci a lasciare l’Astor" ... Lo riporta fanpage.it

Kata, due anni dalla scomparsa: ecco come è stata rapita - Sono ormai trascorsi due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez. Gli inquirenti continuano a cercarla: tutti i punti fermi ... Riporta msn.com

Kata, parla la mamma: “Non volevamo andarcene. E poi l’hanno rapita” - Una trattativa sotterranea per abbandonare l’ex Astor di via Maragliano. Divergenze interne fra peruviani e rumeni dopo un’offerta in denaro per facilitare lo sgombero: particolari inediti sul sottobo ... Lo riporta msn.com