Dua Lipa incanta Milano e omaggia Raffaella Carrà | ‘Questa energia è incredibile’

La regina del pop moderno sul palco italiano. Milano, Ippodromo Snai. È l'unica data italiana del suo Radical Optimism Tour, ma Dua Lipa non si limita a cantare. Trasforma un concerto in un atto d'amore. Con il suo perfetto italiano, saluta il pubblico: "Ciao Milano, come va stasera? Sono così felice di essere qui, questa energia è incredibile." Poi, a sorpresa, intona "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà. È l'omaggio perfetto: rispettoso, potente, carico di energia popolare. Il pubblico esplode, Milano balla, canta e applaude. assurda la pronuncia perfetta di Dua Lipa mentre parla e canta in italiano letteralmente DUALINGO