proprio per vivere al massimo questa serata indimenticabile, ecco la scaletta prevista e tutte le info su come raggiungere il concerto agli I-DAYS di Milano. Preparatevi a lasciarvi travolgere dall’energia e dalla magia di Dua Lipa!

Mancano poche ore per il concerto di Dua Lipa di stasera, sabato 7 giugno, agli I-DAYS di Milano sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura. In soli 7 anni, l’artista ha pubblicato 3 album, ottenendo un ottimo riscontro sia dal pubblico che in streaming. Sul palco milanese, Dua Lipa porterĂ il meglio della sua carriera, compreso il suo ultimo lavoro “ Radical Optimism “, che include brani di grande successo come “Illusion” e “Houdini “. Proprio per il video di quest’ultimo singolo, Dua Lipa ha ricevuto il premio per la migliore coreografia agli MTV VMAs di New York. Chi è Dua Lipa – La cantautrice britannica di etnia albanese-kosovara è diventata uno dei fenomeni pop dell’ultimo decennio, vincendo 3 Grammy Awards e 7 Brit Awards grazie anche a numerose collaborazioni di successo, la colonna sonora del film Barbie e album come “Future Nostalgia”, il secondo album piĂą streammato su Spotify di sempre con 12. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dua Lipa canta agli I-Days di Milano: la scaletta e come raggiungere il concerto

