Dua Lipa all' Ippodromo di Milano | scaletta come arrivare all’Ippodromo di Milano e orari

Preparati a vivere un'esperienza musicale indimenticabile: oggi, sabato 7 luglio, Dua Lipa conquista il palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano, portando tutta la sua energia e i suoi successi mondiali. Prima di lasciarti perdere nel ritmo, scopri come arrivare facilmente all’ippodromo, gli orari dello show e la scaletta imperdibile di questa notte unica. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un momento di questa serata straordinaria.

Milano – Oggi, sabato 7 luglio, sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura ci sarà una indiscussa regina mondiale del pop da miliardi di stream: Dua Lipa questo pomeriggio a Milano per la sua unica (attesissima data italiana). A scaldare il pubblico degli I-Days Milano Coca-Cola sarà la cantautrice inglese Alessi Rose. Chi è Dua Lipa, queen del pop internazionale. La scaletta del concerto. Quando inizia il concerto e il programma completo. Come raggiungere l’Ippodromo La Maura in metropolitana. Parcheggi per chi arriva in auto. Chi è Dua Lipa, queen del pop internazionale. Dua Lipa (classe 1995), ha pubblicato 3 album tra il 2017 e il 2024 raggiungendo in pochi anni un enorme successo di pubblico sia in streaming che live e porterà sul palco milanese il meglio della sua carriera e del suo ultimo lavoro “Radical Optimism” che contiene brani di grande successo come “Illusion” e “Houdini” (a New York in occasione degli MTV VMAs le è stato conferito premio per la migliore coreografia proprio per il video di questo singolo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it