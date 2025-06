Dua Lipa al concerto di Milano intona a sorpresa Raffaella Carrà – Video

Un tuffo nel passato e nel presente, Dua Lipa sorprende i fan milanesi con una performance indimenticabile: ha cantato a sorpresa 'A far l’amore comincia tu' di Raffaella Carrà durante il suo Radical Optimism Tour. Un gesto che unisce generazioni e stili musicali, dimostrando come la musica possa essere un ponte tra epoche diverse. La serata milanese si è trasformata in un momento magico e memorabile, lasciando tutti senza parole.

(Adnkronos) – Dua Lipa, sul palco degli I Days a Milano per l’unica data del suo Radical Optimism Tour, ha cantato a sorpresa una cover di Raffaella Carrà, ‘A far l’amore comincia tu’. La popstar britannica non è nuova a queste incursioni nel suo repertorio, visto che durante ogni tappa del tour dedica alla città . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lipa Milano Sorpresa Raffaella

Dua Lipa agli I-Days Milano 2025: la pop star britannica conquista l’Italia - Dua Lipa agli I-Days Milano 2025: un evento imperdibile che segna il ritorno della regina del pop britannico in Italia.

Dua Lipa al concerto di Milano intona a sorpresa Raffaella Carrà - Video - (Adnkronos) - Dua Lipa, sul palco degli I Days a Milano per l’unica data del suo Radical Optimism Tour, ha cantato a sorpresa una cover di Raffaella Carrà, ‘A far l’amore comincia tu’. La popstar brit ... Lo riporta msn.com

Sanremo day 4: Dua Lipa in Prada a sorpresa all'Ariston - Tra le guest star, gradita e inattesa, è stata la performance di Dua Lipa, giunta in Italia per presenziare al Festival con un medley dei suoi successi, in un grintoso completino gonna, top e anfibi ... Da milanofinanza.it

Antonello & Francesco Venditti @ Carramba Che Sorpresa con Raffaella Carrà