Droga rapina e soldi nascosti nei cespugli a Modena | tre arresti coinvolti anche dei ragazzini

A Modena, l’azione decisa delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di tre persone e a un’intensa attività di controllo nei parchi della città. In un clima di crescente preoccupazione, le autorità stanno combattendo con fermezza rapine, spaccio di droga e il ritrovamento di soldi nascosti tra i cespugli, coinvolgendo anche giovani. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, e i controlli continueranno senza sosta per garantire una comunità più sicura per tutti.

Tre arresti e numerosi controlli a Modena: la Polizia intensifica le operazioni nei parchi contro rapine e spaccio di droga.

